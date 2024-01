Potrącił kobietę na przejściu. Wszystko nagrały kamery

Kamery miejskiego monitoringu w Gorzowie uchwyciły przerażający moment. Kierujący fordem nie ustąpił pierwszeństwa pieszej, przez co doszło do potrącenia na pasach. Policja udostępniła nagranie ku przestrodze i widać na nim dokładnie moment zdarzenia. Za kierownicą auta siedział 77-letni mężczyzna, który potrącił 27-letnią kobietę przechodzącą wówczas przez przejście dla pieszych. Jak widać na nagraniu, siła uderzenia nie była mała, ponieważ kobieta od razu odleciała kilka metrów przed auto. "Mundurowi na miejscu ustalili, że 27-letnia kobieta, przechodząc przez przejście dla pieszych na ulicy Walczaka, została potrącona przez 77-letniego kierującego fordem, który skręcał z ulicy Piłsudskiego. W wyniku tego zdarzenia piesza doznała między innymi urazu nogi i została przetransportowana przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Policjanci przebadali kierującego fordem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i okazało się, że był trzeźwy" - przekazała policja w oświadczeniu. Moment potrącenia został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu, więc policjanci zdecydowali się opublikować go ku przestrodze. Mundurowi przypominają zarówno kierującym jak i pieszym, że na drodze należy mieć cały czas oczy dookoła głowy.