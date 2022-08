"Potknął się" o święte obrazy. Grozi mu 5 lat więzienia

Mężczyzna przyznał się, że to on uszkodził obrazy. Oświadczył, że nie było to jednak działanie celowe. Tłumaczył policjantom, że po prostu potknął się o obrazy i zaczęły się one przewracać. Za zniszczenie mienia grozi kara od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.