Potężny wybuch gazu w Jordanii. Są ofiary śmiertelne

W Jordanii miał miejsce wybuch toksycznego gazu. Władze poinformowały, że na skutek zdarzenia zginęło co najmniej 13 osób, a około 250 zostało rannych. Żuraw ładujący zbiorniki chloru na statek w jordańskim porcie Akaba upuścił jeden z nich, co doprowadziło do eksplozji żółtego, toksycznego dymu oraz odrzucenia w dal pracowników doku. Dramatycznie wyglądająca sytuacja została zarejestrowana przez państwowe media. Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego poinformowała, że podczas transportu doszło do wycieku gazu w zbiorniku. Po zakończeniu ewakuacji rannych teren wypadku został odcięty. Na miejscu pracują jedynie specjaliści, którzy badają okoliczności wybuchu. Port Akaba znajduje się w pobliżu izraelskiego miasta Ejlat, który cieszy się dużą popularnością wśród miłośników plażowania i nurkowania. Na szczęście służby ratunkowe oświadczyły, że miasto pozostało bezpieczne, a wybuch gazu nie miał na nie żadnego wpływu.

Rozwiń