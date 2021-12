Chciał kupić Lewandowskiego. Teraz Ukraina idzie na wojnę z bogaczem

Potężny ukraiński miliarder w kłopotach. 200 spraw karnych

Konflikt między miliarderem a Zełenskim rozpoczął się po przyjęciu na Ukrainie tak zwanej ustawy "o oligarchach", którą prezydent podpisał 5 listopada. Na podstawie tego dokumentu Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony podejmie decyzję o uznaniu obywatela za oligarchę i wpisaniu go do specjalnego rejestru. Chodzi o to, by dysponujący największą fortuną obywatele nie mogli finansować partii politycznych ani czerpać korzyści z prywatyzacji.