Potężny pożar w Petersburgu. Trwa śledztwo w sprawie podpalenia

Portal Newsweek.com, powołując się na lokalne serwisy informacyjne, poinformował, że trwa dochodzenie w sprawie podpalenia. Śledczy badają co było przyczyną pożaru. Rosyjskie media podały, że w środę wieczorem w pobliżu magazynu doszło do bójki. Ranne zostały dwie osoby. Pracownik z Azerbejdżanu trafił do szpitala z ranami kłutymi. Rosyjskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły nalot na magazyn - podaje Newsweek.com.