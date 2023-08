Potężny niewybuch w Lublinie. "Pole rażenie to ok. 800 metrów"

Wielka akcja ewakuacyjna w Lublinie. W czwartek na budowie przy ulicy Wrońskiej znaleziono potężny niewybuch. - Pole rażenie to jest w mieście, w terenie zabudowanym, ok. 800 metrów, czyli relatywnie dużo - mówią Wirtualnej Polsce służby. Trzeba było ewakuować okolicznych mieszkańców. - Ja wczoraj od sąsiadki się dowiedziałam. Wieczorem, była gdzieś 21, zapukałam. Ale nie widziałam, weszłam rano do sklepu, patrzę, nic się nie dzieje. Poszłam do domu, władza przyszła, pokierowała, że trzeba opuścić jednak. Jak trzeba, to musiałam i jestem tutaj - mówi jedna z mieszkanek. - Myślę, że nas jest tu mało, jak na nasze osiedle. Dużo ludzi ma działki, akurat jest jutro wolne, więc powyjeżdżali, bo samochodów nie ma - mówi inna. Po godz. 14 niewybuch został usunięty. Mieszkańcy powoli będą mogli wracać do mieszkań.