Potężny lej krasowy na drodze w USA. W środku dwa samochody

Szaleńczy żywioł przetoczył się przez okolice Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Sztorm, który rozpoczął się na Pacyfiku dotarł później do południowej Kalifornii, pozostawiając po sobie wiele zniszczeń. W ostatnim czasie doszło tu do licznych podtopień i osuwisk. Na drodze w Chatsworth w wyniku nagromadzenia się dużej ilości wody doszło do nagłego zawalenia się jezdni. Powstał potężny lej krasowy. Nie byłoby w tym nic groźnego, gdyby nie fakt, że w tym momencie przejeżdżały tamtędy dwa pojazdy. Na szczęście Amerykanki z jednego z aut były w stanie wydostać się na powierzchnię o własnych siłach. Na miejsce zdarzenia w kilka minut dotarły służby ratownicze, które pomogły poszkodowanym z drugiego auta. Jak przekazała agencja Associated Press, strażacy użyli drabiny pneumatycznej, aby umieścić ratowników nad dziurą po to, by bez większego ryzyka zabezpieczyć lekko ranne kobiety i wyciągnąć je z leju krasowego o głębokości ok. 5 metrów.