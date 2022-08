Potężne zapadlisko w Teksasie. Kobieta cudem uniknęła śmierci

Mrożące krew w żyłach nagranie z USA. Na jednej z ulic w El Paso w Teksasie we wtorek wieczorem powstało wielkie zapadlisko. Do dziury spadł samochód. Uratowano kobietę, która nim kierowała, zanim pojazd zatonął w wodzie. Świadkowie i strażacy używali narzędzi, aby utrzymać tył samochodu nieco nad wodą, podczas gdy inni wyciągali ją przez tylną szybę samochodu. Kobieta została przewieziona do szpitala z niewielkimi obrażeniami. Trzech strażaków trafiło także do placówki z powodu drobnych obrażeń. Władze poinformowały, że to przerwa wodociągowa spowodowała zawalenie się części ulicy.

