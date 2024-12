Potężne wsparcie od Kima. Alarmujące doniesienia Seulu

Korea Północna przygotowuje się do wysłania do Rosji dodatkowych żołnierzy oraz uzbrojenia, w tym dronów kamikaze - podaje Yonhap, powołując się na dane południowokoreańskiego wywiadu. Według ekspertów, w obwodzie kurskim działa ok. 10 tys. żołnierzy przysłanych przez reżim Kim Dzong Una. Jak ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, do tej pory zostało zabitych oraz rannych około 3 tys. z nich.