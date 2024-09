Potężne ulewy we Włoszech. Dramatyczna sytuacja pod Turynem

Załamanie pogody na północy Włoszech doprowadziło do powstania powodzi błyskawicznych. Agencja AP udostępniła nagrania ze skutków ulewnych deszczy w miejscowościach Mattie i Feletto w Piemoncie. Na ujęciach z pierwszej z nich widać, że jeden z pojazdów utknął między drzewem, a skałami w skutek wylania lokalnej rzeki i zalania pobliskich dróg i domów. Kolejne nagranie ukazuje już akcję poszukiwawczą włoskich strażaków, którzy przy użyciu helikoptera szukali jednej z zaginionych osób, do tego przeszukiwano też teren w celu zlokalizowania kolejnych ludzi odciętych od świata. Filmy z perspektywy śmigłowca pokazują skalę zniszczeń i kompletnie zalane tereny w pobliżu Feletto. Jak informuje AP, co najmniej 50 osób zostało uwięzionych w swoich domach, a jedną dalej uznaje się za zaginioną. Trwają poszukiwania 58-latka. W górskim potoku, wśród błotnistej wody, zauważono wystające koła pojazdu rolniczego, ale w okolicy nie było kierowcy. Jeszcze w czwartek w całych Włoszech, w tym w północnych regionach, obowiązywały alerty pogodowe związane z burzami. Sytuacja pogodowa w tym regionie ma się unormować dopiero w sobotę, co znacznie utrudnia prowadzenie akcji służbom.