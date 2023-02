Potężne uderzenie w prezydenta. "Błąd, to była małostkowa decyzja"

Prezydent przekazał do Trybunału Konstytucyjnego najnowszą nowelizację o Sądzie Najwyższym, która w zamyśle miała otworzyć Polsce drogę do funduszy z KPO. Prezydencki wniosek zawiera zarzuty o niekonstytucyjności części zapisów. - Bardzo źle to oceniam - mówił o ruchu Andrzeja Dudy w programie "Tłit" WP wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Zgorzelski podkreślił, że Andrzej Duda, przesyłając ustawę do TK, "oddał los Polaków i miliardów, które powinny do Polski przepłynąć, w ręce Zbigniewa Ziobry, bo tam jego ludzie mają większość". - To był błąd, to była małostkowa decyzja. Wszyscy wiedzieliśmy, że ta ustawa nie jest o SN (...) wiedzieliśmy, że była de facto o pieniądzach - podkreślił wicemarszałek.