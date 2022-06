Potężne trzęsienie ziemi we wschodnim Afganistanie. Zginęło co najmniej 1000 osób

W prowincji Paktika we wschodnim Afganistanie doszło do wielkiej katastrofy. Jak przekazał Reuters, to najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi w kraju od 20 lat. Magnituda wskazała 6,1 w skali Richtera, dlatego trzęsienie ziemi odczuło przynajmniej 119 milionów osób. Na domiar złego tragedia dotknęła wiele ubogich wiosek. Ofiar jest co najmniej 1000, ale zdaniem lokalnych władz, ta liczba może wzrosnąć. Według afgańskiej agencji informacyjnej, potwierdzono już około 1500 rannych. Mieszkaniec Paktiki, z którym rozmawiano, powiedział, że w trzęsieniu ziemi zginęło 35 członków jednej z rodzin, w tym również jego synowie i wnuki.