Potężne nawałnice na Śląsku. Żywioł niszczył wszystko po drodze

Powalone drzewa, urwane dachy i drogi jak rzeki. W środę przez Śląsk przeszła potężna nawałnica. Dzięki uprzejmości kont na Facebooku - "Obserwatorzy MeteoŚląsk I Opolskie - Alerty i komunikaty pogodowe", "Bielskie Drogi" i "InfoPogoda - Śląskie" udostępniamy nagrania mieszkańców. Materiały z Raciborza, Żor czy Pstrążnej ukazują siłę żywiołu. Ulewie towarzyszył silny wiatr, a miejscami także opady gradu. W pewny momencie widać martwą rodzinę bocianów, których gniazdo wyrwał wiatr. W Pszczynie częściowo zawalił się dach popularnego dyskontu. Zastępca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Raciborzu kpt. Mateusz Musioł poinformował, że większość interwencji w jego powiecie to usuwanie skutków silnych wiatrów, w tym wyjazdy do zerwanych dachów z budynków mieszkalnych. Takich przypadków było w powiecie co najmniej kilka. - Jest bardzo dużo zalanych posesji, bardzo dużo powalonych drzew - zrelacjonował kpt. Musioł. Łącznie w powiecie rybnickim straż otrzymała zgłoszenia o 25 uszkodzonych dachach w budynkach jednorodzinnych i gospodarczych, w tym 15 poważnie uszkodzonych dachach. Ponadto łamane przez wiatr drzewa blokowały drogi na terenie całego powiatu. Nie tylko na Śląsku doszło do załamania pogody. Burze przechodziły też w nocy nad Małopolską - m.in. nad powiatem oświęcimskim. Na Mazowszu, w wyniku przejścia burzy, ucierpiał Otwock. Straż pożarna musi usuwać z ulic miasta połamane gałęzie i wypompowywać wodę stojącą na ulicach. Łamane drzewa uszkadzały stojące na ulicach samochody.