Potężne manewry NATO tuż przy granicy z Polską. Pierwszy taki przypadek w historii

Przy polskiej granicy startują największe ćwiczenia sił NATO w historii. Manewry Air Defender 2023 potrwają do 23 czerwca, a udział w nich weźmie ok. 2 tys. żołnierzy z USA. Co więcej, do niemieckiej bazy wojskowej w Wunstorf dotrze łącznie aż 250 wojskowych maszyn lotniczych z 25 krajów. Według agencji AP, która udostępniła pierwsze nagrania z bazy w Wunstorf, przez najbliższe tygodnie w Niemczech łącznie będzie ćwiczyć 10 tys. żołnierzy NATO. Szef niemieckich sił powietrznych generał porucznik Ingo Gerhartz powiedział, że ćwiczenia Air Defender 2023 były długo planowane i służą "zademonstrowaniu zdolności obronnych Sojuszu". W ćwiczeniach udział również bierze Szwecja, która ma nadzieję dołączyć do NATO. Na miejscu są także żołnierze z Japonii. - Dzięki Air Defender 2023 pokazujemy, udowadniamy i demonstrujemy zdolności obronne tego Sojuszu - mówił Gerhartz. Manewry mają na celu przygotować żołnierzy do ewentualnej obrony granic NATO w związku z agresją Rosji na Ukrainę. To także pokaz siły NATO wobec wrogów i jasny sygnał dla Kremla.