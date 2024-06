Potężne gradobicie. Nagranie w sieci

- Po północy należy spodziewać się rozpogodzenia w centrum i na Pomorzu - przekazała synoptyczka IMGW Ilona Śmigrodzka. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Pomorzu, ok. 10 st. C w centrum, do 14 st. C na południu. Wiatr w nocy będzie słaby, zmienny, tylko nad morzem czasami umiarkowany, południowo-zachodni. W górach wiatr będzie umiarkowany i okresami porywisty. - Na Pomorzu możliwe będą mgły z widzialnością do 100 m - dodała Śmigrodzka.