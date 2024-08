Potężna ulewa w Ostrowie Wielkopolskim. Ulice zamieniły się w potoki

Ciężki poniedziałek dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Od rana Ostrów Wielkopolski zmagał się z intensywnymi opadami deszczu, które doprowadziły do poważnych problemów w ruchu drogowym. Studzienki kanalizacyjne w mieście nie były w stanie nadążyć z odbiorem ogromnej ilości wody, co doprowadziło do szybkiego podtopienia wielu niżej położonych ulic i parkingów. Dzięki uprzejmości portalu Kurier Ostrowski i starosty pleszewskiego Macieja Wasilewskiego udostępniamy nagrania ze skutków nawałnicy. Na nagraniu starosty można zauważyć, że droga krajowa jest nieprzejezdna, a drogi dojazdowe są zalane. Poziom wody miejscami sięgał do połowy znaków drogowych. "UWAGA. Droga Krajowa Nr 11 między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim ZABLOKOWANA. Miejscowość Janków" - napisał Maciej Wasilewski na Facebooku. W samym Ostrowie Wielkopolskim część ulic zamieniła się w rwące potoki. Ostrowski magistrat podał przed godz. 12, że opady na terenie miasta doprowadziły do licznych podtopień oraz zamknięcia wielu dróg. "Apelujemy o ostrożność i unikanie podróży, jeśli to nie jest konieczne" - zaznaczono w komunikacie. - "Według pomiarów, w zachodniej części miasta spadło już 90 litrów wody na metr kwadratowy, podczas gdy w centrum Ostrowa Wielkopolskiego zanotowano 70 litrów na metr kwadratowy" - dodano.