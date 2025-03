Potężna ulewa na Gran Canarii. Ocean porwał auto

Intensywne opady deszczu na rajskiej wyspie Gran Canaria. Początek marca jest ciężki dla mieszkańców i turystów przebywających na Wyspach Kanaryjskich. Agencja AP udostępniła nagranie świadka ulewy, który nagrał jak ocean porwał osobówkę. Ulewy i silny prąd zamieniły ulice w rwące potoki, a woda wepchnęła samochód do Oceanu Atlantyckiego. W pewnym momencie widać, że barierki oddzielające plażę Salinetas od ulicy po prostu zniknęły i doszło do wyrwy, przez którą lał się strumień błotnistej wody. Osobówka na szczęście była pusta i nikomu nic się nie stało. Według prognoz dla Gran Canarii, zła pogoda utrzyma się do środy i w najbliższych dniach wszystko będzie wracać do normy. Lokalne władze zaapelowały jednak o zachowanie ostrożności i unikanie kąpieli w oceanie do weekendu czy też ograniczenia wycieczek w góry, ze względu na ryzyko osuwisk i trudne warunki atmosferyczne.