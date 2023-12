Potężna obława CBŚP. "Jedna z największych akcji w historii"

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 9 osób pod Poznaniem, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani mieli działać w gangu farmaceutycznym i być odpowiedzialnym za wprowadzenie na polski rynek sfałszowanych produktów leczniczych. CBŚP udostępniło nagrania z obławy, na których widać momenty z zatrzymania tych osób, a także setki opakowań leków czy litrów płynów potrzebnych do ich produkcji. Policja podczas całej operacji odnalazła jeszcze trzy fabryki i aż sześć magazynów z farmaceutykami wraz z ich prekursorami o łącznej wartości ok. 50 mln zł. " Funkcjonariusze CBŚP rozbili kolejną zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie produkowali i sprzedawali sfałszowane produkty lecznicze, głównie sterydy anaboliczne. W ich ofercie znajdowały się także środki na potencję. Nielegalna produkcja odbywała się w województwach: wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim, następnie za pośrednictwem stron internetowych wprowadzano do obrotu sfałszowany towar. Wobec 6 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzanemu o kierowanie grupą przestępczą grozi kara aż 15 lat pozbawienia wolności, a jego kompanom do 12 lat, przekazały służby. CBŚP podkreśla również, że sprawa ma "charakter rozwojowy", stąd niewykluczone, że dojdzie do kolejnych zatrzymań. Jak zaznaczają funkcjonariusze tej grupy, była to "jedna z największych tego rodzaju akcji wymierzonych w przestępczość farmaceutyczną w historii CBŚP". Szczegółowe oględziny zabezpieczonego towaru wciąż trwają i dopiero po precyzyjnym zliczeniu przejętych medykamentów będzie możliwe podanie dokładnej ich liczby. W rozbicie gangu włączyły się instytucje międzynarodowe, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), koordynujący działania organów ścigania wielu państw członkowskich.