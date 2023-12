Potężna erupcja wulkanu na Islandii. Nowe nagrania zapierają dech

Na islandzkim półwyspie Reykjanes, po serii intensywnych trzęsień ziemi, doszło do potężnej erupcji wulkanu. Agencja AP udostępniła najnowsze spektakularne nagrania i trzeba przyznać, że zapierają one dech w piersiach. Skalę tego zjawiska dobrze widać z samolotu. Niektóre ujęcia przypominają wręcz krajobraz z filmów apokaliptycznych. Islandzkie Biuro Meteorologiczne podało, że do wybuchu doszło około 4 kilometry od miasta Grindavik. Powstała czterokilometrowa szczelina, z której tryskają fontanny lawy - do nawet 100 m. W listopadzie w Grindavik silna aktywność sejsmiczna w okolicy uszkodziła domy i wzbudziła obawy przed zbliżającą się erupcją. Policja ewakuowała wówczas całe miasto.