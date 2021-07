Potężna eksplozja w Niemczech. Rośnie liczba ofiar. Smuga zanieczyszczeń dotrze do Polski?

W Leverkusen w Nadrenii Północnej-Westfalii w zachodnich Niemczech doszło we wtorek do wybuchu. Huk był tak potężny, że wstrząsnął miastem. W powietrzu unosiły się kłęby czarnego dymu. Zamknięto okoliczne autostrady, mieszkańcom zalecono, by nie opuszczali domów i nie otwierali okien.