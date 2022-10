Potajemne testy w Turcji. Erdogan potwierdził

Prezydent Turcji potwierdził, że jego kraj ma już w posiadaniu nowe pociski balistyczne "Tajfun". - To jest nasza wiadomość. Jesteśmy z tego powodu szczęśliwi - tłumaczył w Stambule Recep Erdogan. Do ich testów miało dojść 18 października, co było zaskoczeniem i wywołało zaniepokojenie w kilku krajach.