Poszukiwany za zabójstwo był już w samolocie. Akcja w ostatniej chwili

Do zdarzenia doszło w środę. Obywatel Turcji próbował wylecieć z lotniska Katowice w Pyrzowicach do swojego kraju, do Antalyi. Okazało się, że Mehmet A., był poszukiwany przez niemieckie służby za zabójstwo z użyciem noża. Dzień wcześniej miał w jednym z berlińskich parków wielokrotnie ugodzić nożem innego mężczyznę.