Poszukiwania 35-letniej Izabeli. Mąż mówi o "telefonach i sygnałach"

Podejmowane są próby dotarcia do firm transportowych, których kierowcy mogli przejeżdżać autostradą w miejscu, gdzie znaleziono auto kobiety. Być może znajdzie się ktoś, kto posiadał kamerę samochodową, a co za tym idzie nagrał coś, co pomoże w odnalezieniu zaginionej. Również w tym kontekście policjanci apelują o kontakt do osób, które takie nagrania mogłyby posiadać.