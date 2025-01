Poszukiwania 24‑latki. Detektyw: Brat mógł celowo zwlekać

Karolina Wróbel, 24-latka z Czechowic-Dziedzic, zaginęła 3 stycznia 2025 r. Wyszła do sklepu nieopodal domu. Ostatni raz widziano ją w okolicach przejazdu kolejowego i pobliskich stawów.

We wtorek pojawiły się doniesienia, że zakończono poszukiwania Karoliny Wróbel. Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach przekazuje jednak WP, że na ten moment czynności są jednak kontynuowane . Prowadzi je Grupa Specjalna Płetwonurków RP kierowana przez biegłego sądowego Macieja Rokusa. Przeprowadzone zostały już badania dna zbiornika, przeszukania akwenu, a obecnie tworzony jest raport, który dla prokuratury będzie wskazówką dotyczącą kierunku poszukiwań.

Z poszukiwań została wyłączona już grupa Centrum Nurkowego Eden Sport. Jej kierownik Ryszard Szwajcer przekazał WP, że po tym jak przeszukał dno stawu twierdzi, że poszukiwania powinny być prowadzone gdzie indziej. - Dno jest mętne, a widoczność niemal zerowa. Do tego akcję utrudnia zalegający lód - tłumaczy Szwajcer.

Mimo to podkreśla, że trudno uwierzyć, by tak wiele dni poszukiwań nie przyniosło rezultatów. Przypomina także, że w akcję zaangażowane były jednostki OSP, PSP oraz policjanci. Wykorzystano policyjnego drona, sonar, echosondę oraz inną specjalistyczną grupę płetwonurków.

Zarówno detektyw, jak i prokuratura są oszczędni w komunikatach dotyczących zatrzymanego w sprawie współlokatora Karoliny - Patryka. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mężczyzna miał przyznać się do zabicia dziewczyny. We wskazanym przez niego miejscu policja i nurkowie nie znaleźli jednak żadnych śladów zabójstwa, ani ciała młodej matki. Prokuratura nie wyklucza, że doszło "do mataczenia w zeznaniach".