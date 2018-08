Poszukiwania 23-latki z Krakowa. Ma charakterystyczne tatuaże

Małopolska policja i rodzina prosi o pomoc w odnalezieniu 23-letniej Patrycji Iskry. Młoda kobieta zaginęła 10 sierpnia w Krakowie. Do tej pory nie skontaktowała się z rodziną.

Patrycja Iskra ma ok. 160 cm i waży nie więcej niż 50 kg. Ma ciemne włosy do ramion i dwa charakterstyczne tatuże. Na wysokości lewego żebra to litery "GK" , a na wewnętrznej części lewego ramienia róża.