Poszukiwana 35-latka nie żyje. Zagadka dla śledczych

Potwierdziły się tragiczne przypuszczenia: ciało znalezione w czwartek to zwłoki poszukiwanej 35-latki z Borzęcina w Małopolsce. Kobieta zaginęła dwa miesiące temu podczas podróży do Londynu.

Ciało wyłowione w Bielczy z rzeki Uszwica kilka dni temu zostało okazane rodzinie, która potwierdziła tożsamość - podaje gazetakrakowska.pl. Grażynę K. rozpoznała siostra oraz mąż, z którym mieszkała w Wielkiej Brytanii. Para ma małego synka. Mężczyzna przyleciał do Polski natychmiast po tym, jak otrzymał informację o odnalezieniu zwłok w rzece kilka kilometrów od Borzęcina

Przypomnijmy: 35-latka wyszła z domu w Borzęcinie między 3 a 4 stycznia. Kobieta miała lecieć do Londynu, gdzie mieszka jej mąż i syn. Nie wróciła do stolicy Wielkiej Brytanii i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Wtedy ruszyły poszukiwania, a bliscy o pomoc apelowali do mieszkańców całej Polski.