Poszła bronić sądów do TVP. Widownia ją zakrzyczała

Aktywistka Katarzyna Mortoń przyjęła zaproszenie do "Studia Polska" i szybko tego pożałowała. Kiedy powiedziała, co sądzi o ostatnich zmianach w sądownictwie, usłyszała krzyki.

Współprowadząca program Magdalena Ogórek ogłosiła, że Jacek Żakowski zganił polityków opozycji za brak udziału w Wigilii przed Pałacem Prezydenckim. Potem pokazano odpowiedni materiał i Ogórek podeszła do Katarzyny Mortoń, działaczki Opozycji Demokratycznej. – Jak to pani ocenia? – zagaiła. – Ja sobie pozwolę skontrować to wprowadzenie, które miało też pokierować dalej moją wypowiedź i przypomnieć wszystkim, że nie jesteśmy już w ustroju, w którym byliśmy rok temu – powiedziała Mortoń.