Posypały się mandaty pod Radomiem. Pirat drogowy stracił prawo jazdy

Policyjny wideorejestrator nagrał piratów drogowych pod Radomiem. Na trasie S7 w miejscowości Zakrzew policjanci radomskiej drogówki zatrzymali do kontroli 31-letniego mężczyznę, który pędził aż 192 km/h. Podczas kontroli okazało się, że właściciel mini coopera ma już na swoim koncie podobne wykroczenia, dlatego kwalifikował się do warunków recydywy. 31-latek stracił też prawo jazdy. "Kierujący został ukarany mandatem w podwojonej kwocie 5000 złotych, a na jego konto kierowcy trafiło 15 punktów karnych, tym samym kierujący stracił uprawnienia do kierowania pojazdami z uwagi na przekroczenie ich dopuszczalnej liczby" - poinformowana w oświadczeniu mazowiecka policja. Kilka dni później ten sam patrol złapał na gorącym uczynku kobietę, która w miejscowości Wawrzyszów na oznakowanym przejściu dla pieszych wyprzedziła ambulans pogotowia. 21-latka za ten niebezpieczny manewr została ukarana mandatem karnym w kwocie 1,5 tys. złotych i otrzymała 15 punktów karnych.