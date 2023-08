Postrzelona kobieta trafiła do szpitala. Napastnikiem były mąż

Do tragedii doszło w środę koło Bolesławca. Pierwsze niepokojące informacje pojawiły się około godziny 17. w mediach społecznościowych. "Pilne proszę nie wychodzić z domu Tomaszów Bolesławiecki koleś lata z bronią i strzela do ludzi aktualnie policja go szuka, postrzelił kobietę" - napisano na profilu Spotted: Bolesławiec na Facebooku.