Posłowie za powołaniem komisji ds. pedofilii. Miażdżąca większość poparła projekt

Zgodnie z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego, Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący przeciwdziałania pedofilii. Zakłada ona m.in. powołanie specjalnej komisji, która zajmie się przestępstwami na tle seksualnym wobec nieletnich do lat 15.

Rządowy projekt zakłada powołanie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Zgodnie z ustawą, celem komisji, której skład będzie zmieniał się co siedem lat, będzie m.in.: wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, identyfikowanie zaniedbań i zaniechań jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych, prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej.