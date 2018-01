Posłowie PO przeszli szkolenie. Ma im pomóc poradzić sobie, jeśli odwiedzi ich CBA

Szkolenie dla parlamentarzystów zostało przeprowadzone po tym, jak w grudniu CBA dokonało przeszukania w domu sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego.

Po co posłom wiedza i umiejętności w tym zakresie? - To pokłosie sprawy Gawłowskiego. Z jednej strony był to wykład akademicki na temat zakresu immunitetu, ale z drugiej padło mnóstwo praktycznych porad, co robić, gdy służby rano zapukają do drzwi - powiedział w rozmowie z tygodnikiem jeden z posłów. Gawłowski zdradził kulisy przeszukania.