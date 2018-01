Kulisy przeszukania domu Gawłowskiego. "To polityczne polowanie"

Prokuratura chce postawić sekretarzowi generalnego PO Stanisławowi Gawłowskiemu pięć zarzutów, w tym korupcyjne. Gawłowskiego obciąża dwóch byłych urzędników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - obaj oskarżeni są o korupcję, jeden odbył już karę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Mogą zrobić ze mną, co chcą. Nawet zamknąć. Ale ja się takim typom nie dam złamać" mówi Stanisław Gawłowski (Agencja Gazeta, Fot: Jakub Żukowski)

Stanisław Gawłowski miał m.in. przyjąć łapówkę w postaci dwóch zegarków oraz łapówkę w postaci gotówki od Krzysztofa B., biznesmena podejrzanego o korupcję w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy rozstrzyganiu przetargów w województwie zachodniopomorskim.

Oprócz tego śledczy chcą zarzucić sekretarzowi generalnemu PO plagiat pracy doktorskiej i ujawnienie nieuprawionej osobie informacji zastrzeżonej. Gawłowski zrzekł się immunitetu. Prokuratura wystąpiła do Sejmu o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Przeszukanie w domu sekretarza generalnego

W rozmowie z portalem onet.pl Gawłowski opowiada, że agenci CBA i prokuratorzy, którzy dokonywali przeszukania próbowali m.in. zastraszyć polityka i jego bliskich – W pewnym momencie podeszła do mnie żona. I opowiada, że jak tłumaczyła coś jednemu z agentów, to on jej wycedził prosto w twarz: „niech go pani nie tłumaczy, on i tak pójdzie siedzieć" – wspomina.

Przeszukanie trwało "kilka godzin" - W pewnym momencie moja żona mocno się podenerwowała, bo pan prokurator zarządził, że trzeba spakować naszą porcelanę firmy Lubiana - opowiada. - Talerze, filiżanki... A wiecie, zaraz święta.

Sekretarz tłumaczy, że przeszukanie trwało tak długo głównie przez te talerze - Żona się wściekła, jak agenci CBA zaczęli składać je do kartonu. Tłumaczyła im, że jak ich porządnie nie zapakują, to się potłuką wszystkie. Któryś odburknął: "jak się potłuką, to odkupimy". A żona: "odkupicie za wasze czy za moje?". Dali za wygraną. Popakowali jeden po drugim, w specjalne opakowania - wspomina.

Po zakończeniu przeszukania prokuratorzy wyszli, a Gawłowski pojechał "rozejrzeć się za adwokatem" - Okazało się, że pod moją nieobecność agenci wrócili do mojego mieszkania i wręczyli żonie dokument, z którego wynikało, że jednak nie po świętach, ale już w południe następnego dnia chcą wejść do naszego domu w Koszalinie i zrobią to, niezależnie od tego, czy ja tam będę, czy nie - podkreślił.

"Grozi mi odsiadka w areszcie, bo władza chce się dobrać do partii opozycyjnej"

Sekretarz PO wspomina przeszukanie w Koszalinie - Jak zobaczyłem, że pod domem czeka mój pasierb z małym dzieckiem na ręku, to pojawiły się łzy. On przyszedł, bo martwił się o matkę, która radziła sobie coraz gorzej - opowiada portalowi - Dookoła czekała masa agentów, w kominiarkach i z bronią. No i oczywiście kamery, bo pełno dziennikarzy było na miejscu. Piękny spektakl zorganizowali, jakby zatrzymywali bossa mafii - mówi.

Mieszkanie polityka sprawdzało dziewięciu agentów i trzech prokuratorów - Ja byłem z żoną i adwokatem, ale nie sposób było patrzeć im wszystkim na ręce. Nie sugeruję, że np. coś mi podrzucili, ale gdyby chcieli, to zrobiliby to bez trudu - wspomina - W pewnym momencie podeszła do mnie żona. I opowiada, że jak tłumaczyła coś jednemu z agentów, to on jej wycedził prosto w twarz: "niech go pani nie tłumaczy, on i tak pójdzie siedzieć".

"Im chodziło o budowanie odpowiedniego przekazu"