Posłowie PO pomagają Ochojskiej zdobyć przepustkę do Sejmu. "Nie ustępuję"

Janina Ochojska nie dołączy do protestujących w Sejmie. Ale chce się z nimi spotkać. Prośbę, by została wpuszczona, wystosowali do marszałka Sejmu dwaj posłowie z PO.

Janina Ochojska chce pomóc protestującym (PAP, Fot: Marcin Obara)

Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann oraz wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych poseł Sławomir Piechota uważają, że prezes PAH-u może "otworzyć wiarygodny dialog dla znalezienia drogi wyjścia z trwającego kryzysu".

"Aby taki dialog rozpocząć - konieczne jest w możliwie jak najbliższym terminie jej bezpośrednie spotkanie z protestującymi w Sejmie" - zauważyli w liście skierowanym do marszałka Sejmu.

Posłowie PO podkreślili, że Ochojska nie może się z nimi spotkać poza budynkiem parlamentu. Protestujący obawiają się, że nie zostaną do Sejmu ponownie wpuszczeni. "Nie odpuszczę" - zaznaczyła Ochojska na Twitterze.

W środę prezes PAH-u powiedziała, że nie weźmie udziału w proteście. - Z prostego powodu: nie dałabym rady. Musiałabym mieć opiekuna, który mnie podniesie - stwierdziła. Zapewniła jednak, że zna mediatorów, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu sytuacji.

Protestujący w Sejmie domagają się dodatkowych 500 zł w gotówce dla osób niepełnosprawnych. Inny ich postulat, tj. zrównanie renty socjalnej z rentą ZUS, został spełniony przez rząd.