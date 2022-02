Posłowie oddadzą zwrot za Polski Ład? Minister rolnictwa zachęca

W ramach Polskiego Ładu posłowie otrzymali w styczniu mniejsze pensje w stosunku do poprzednich miesięcy. Wynagrodzenia niektórych parlamentarzystów zostały obniżone nawet o 1,4 tys. zł. Poszkodowani politycy otrzymali już jednak wyrównania. Lider PO Donald Tusk apelował, żeby posłowie wpłacili zwroty na cele charytatywne. O ocenę pomysłu poprosiliśmy ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. - Jeśli posłowie otrzymali za małe wynagrodzenia w stosunku do Polskiego Ładu, jeśli coś było źle naliczone, to powinno być wyrównane. To jest decyzja każdego posła, można sobie oddać i całe wynagrodzenie. Ja mnóstwo rzeczy przekazuję na różne cele charytatywne i absolutnie nie chcę się tym chwalić. Jeśli posłowie chcą, to mogą sobie to robić - powiedział polityk. Dodał, że pomoc charytatywna "to bardzo chwalebna rzecz". - Zachęcam, żeby to kontynuować - przekonywał wicepremier.