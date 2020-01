"Pośle Kaczyński, wraz ze swoją świtą, bądźcie przeklęci". Wadim Tyszkiewicz chce oddać mandat senatora. Mocne słowa

Wadim Tyszkiewicz zadeklarował, że zrezygnuje z mandatu senatora. "Polityka jest obrzydliwa. To nie mój świat i błędem było wchodzenie w tę matnię" - napisał. W ostrych słowach zwraca się do Jarosława Kaczyńskiego.

"Pośle Kaczyński, wraz ze swoją świtą, bądźcie przeklęci, za to, że tak bardzo skłóciliście i podzieliliście naród na dwa wrogie rozpalone, zwalczające się obozy, gotowe skoczyć sobie do gardeł przy pierwszej iskrze. Za to, że wczorajsi przyjaciele, są dzisiaj zaciętymi wrogami. Za to, że wykrzesaliście z Polaków ogromne pokłady wzajemnej nienawiści. Za to, że brat staje przeciw bratu. W końcu do krwi" - zaczął Tyszkiewicz.