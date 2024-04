Posłanka uderza w Lewicę. "Ludzie zaczęli się bać"

- Wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski - mówi posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski przed planowanym na czwartek pierwszym czytaniem projektów ustaw dotyczących aborcji. Jej zdaniem temat prawa do przerywania ciąży, wykorzystywany przez Lewicę w kampanii, doprowadza do kłótni wśród partii koalicyjnych sejmowej większości. Posłanka uważa, że z tego powodu wyborcy zaczynają się bać o to, czy koalicja przetrwa. Zaznacza jednak: "Jestem otwarta na rozmowy". - Przed nami ogromne wyzwanie, a bezpieczeństwo kobiet jest najważniejsze. Musimy pokazać wspólne działanie, koalicji ta kwestia nie podzieli - podkreśla Sroka. Więcej w wywiadzie wideo.

