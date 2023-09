Posłanka "poległa" na pytaniu o "100 konkretów". Poszło o cenę

Platforma Obywatelska w swoich "100 konkretach" zapowiada obniżkę stawki VAT na transport publiczny po ewentualnym zwycięstwie wyborczym. Tymczasem okazuje, że posłanka tej partii Izabela Leszczyna nie wie nawet, ile kosztują bilety komunikacji miejskiej ani w Częstochowie, gdzie startuje z “jedynki” do Sejmu, ani w Warszawie, gdzie pracuje na co dzień. - Posłowie mają legitymacje, więc nie płacą za komunikacje publiczną (…). Z kolei w Warszawie, to przyjeżdżam do Sejmu i właściwie z tego Sejmu nie wychodzę - tłumaczyła się polityczka w programie "Tłit".

Rozwiń