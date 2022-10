Posłanka PiS o Halloween. "Pogański zwyczaj, zyskują Stany Zjednoczone"

Każdy rodzic ma prawo do wychowania dzieci tak, jak uważa za stosowne, jednak nie wiem, czy szydzenie ze śmierci jest dobrym kierunkiem. Może to wynika z nieświadomości, bo nie wszyscy tak dogłębnie przyglądają się tej sprawie - mówi serwisowi natemat.pl posłanka Dziuk. Jej zdaniem Halloween to "pogański zwyczaj niezgodny z naszą kulturą, tradycją, wiarą".