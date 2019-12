Posłanka Lewicy chce zalegalizować marihuanę. Jest wniosek do Marszałek Sejmu

Posłanka Lewicy składa śmiały projekt do Marszałek Sejmu. Wiceszefowa klubu - Beata Maciejewska - chce powołania Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany. Jednym z podstawowych celów organu ma być przygotowanie ustawy regulującej posiadanie marihuany na własny użytek.

- Druga rzecz to jest to, żebyśmy mieli zdiagnozowane, jakie skutki ma dzisiaj obowiązujące prawo odnośnie marihuany i jakie będzie miało skutki zdrowotne, gospodarcze i społeczne w określonych wariantach - dodała posłanka Lewicy.

"Nie czuję się kryminalistką". Posłanka Lewicy zaskakuje

- Będąc osobą dorosłą chce sobie zajarać legalnie i wiem, że są miliony takich osób jak ja, które oprócz wypicia wina do kolacji, chcą sobie czasem przypalić jointa i nie widzę w tym niczego o czym nie można byłoby rozmawiać - stwierdziła wiceszefowa klubu parlamentarnego. Dodała, że w swoim życiu "paliła nie raz i nie czuje się z tego powodu kryminalistką". - Miliony ludzi, którzy także to robili, również nie czują się osobami, które powinny być za to karane przez Kodeks karny - stwierdziła Maciejewska.