Posłanka apeluje ws. mediów. "Nie możemy ich zagłodzić"

Ponad 350 mediów z całej Polski apeluje do polityków o wprowadzenie poprawek, które wzmacniają wydawców w negocjacjach z big techami, m.in. Googlem, Metą czy Microsoftem dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywane przez nich treści. Pod koniec czerwca Sejm odrzucił proponowane poprawki przez media. 10 lipca Senat zajmie się nowelizacją ustawy. W programie "Tłit" WP posłanka Lewicy Dorota Olko mówiła, żeby apelować o przyjęcie poprawek do Ministerstwa Kultury. - Bardzo ważne są takie inicjatywy jak ten list, który wystosowali ludzie mediów. Ja się bardzo cieszę z dużej aktywności - powiedziała Olko. Zwróciła uwagę, że przy pracy nad tą ustawą (to Lewica złożyła poprawki w tej sprawie), posłowie mieli okazję "zobaczyć, jak dużą siłę mają zorganizowane, współpracujące ze sobą środowiska". Zauważyła także, że brak ochrony dla dziennikarzy w tej ustawie to jest "ogromny brak". - Jeśli chcemy mieć różnorodne, rzetelne media, to nie możemy ich zagłodzić, a to się właśnie dzieje za sprawą wielkich korporacji cyfrowych - apelowała Olko.