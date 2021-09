Posłanka KO bezlitosna dla Ziobry. Padły mocne słowa

- TSUE wyszedł poza ramy traktatu europejskiego i działa wbrew polskiej konstytucji - stwierdził minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w Polsat News. - Nie mogę zgodzić się na powrót do takiej sytuacji, jaką Polacy przeżywali z Moskwą - powiedział. Ziobro dodał, że "teraz jest Francja-elegancja, nie ma czołgów, nie ma bagnetów, ale są pieniądze, jest szantaż ekonomiczny". Ocenił też, że struktura sądów powszechnych powinna zostać uproszczona i przekazał, że "to kwestia tygodni". Co na to posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna? - Zbigniew Ziobro jest bardzo klasycznym przykładem tego, że jeśli polityk jest zarozumiały i zakompleksiony jednocześnie, a w dodatku niezbyt mądry, kieruje się swoim interesem, a nie interesem publicznym, to jest to wielkie nieszczęście dla kraju - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Minister sprawiedliwości RP w tych słowach (o Moskwie i czołgach - red.) zrównuje się z posłem Suskim. Ziobro mówi dokładnie to samo. Powtórzę to, co mówię od miesięcy: rząd PiS-u, jego ministrowie, są groźni dla Polski. Im szybciej ten rząd odsuniemy od władzy, tym lepiej - kontynuowała posłanka. - Jeśli minister sprawiedliwości mówi, że wyrok TSUE jest nieistotny, to znaczy, że on jest szkodnikiem, jest ministrem niesprawiedliwości - podsumowała.