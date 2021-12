Posłanka bezlitosna dla prezydenta. "Tchórz i krętacz"

- Prezydent Duda jest tchórzem i nigdy nie podjął żadnej ważnej i dobrej decyzji dla Polski. Zachowuje się trochę jak taki mały krętacz, który na imprezie mówi: "słuchajcie, ja bardzo dużo mogę. Jak będziecie potrzebować, to będę stał za wami, będę wam pomagał". A kiedy przychodzi moment prawdy, to prezydent chowa się za urzędnikami, prawnikami, mówi o jakichś analizach, o jakichś naciskach - powiedziała w programie "Newsroom" WP Izabela Leszczyna. Posłanka PO była pytana, czy jej zdaniem prezydent podpisze "lex TVN". - Duda nie zrobi niczego, co nie będzie dobre dla PiS-u. Jestem przekonana, że odeśle tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego (…). TK zrobi dokładnie to, co będzie pasowało Jarosławowi Kaczyńskiemu - tłumaczyła posłanka. Według niej uderzenie w stację TVN to kontynuacja walki Prawa i Sprawiedliwości z wolnymi mediami. Przypomniała, że wcześniej państwowy koncern PKN Orlen wykupił grupę Polska Press. - Jestem przekonana, że dla wolnych mediów w Polsce przychodzi trudny czas. Będą zamykane, będą prześladowane - mówiła. Zdaniem Leszczyny to co robi PiS pokazuje, że prezes tej partii chce realizować "jakąś szaloną wizję Polski". - To wszystko już naprawdę zakrawa na to, że Jarosław Kaczyński marzy o tym, żeby zostać dyktatorem - oceniła.