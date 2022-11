Posłance Lewicy uchylono immunitet. Jest decyzja Sejmu

"To nie ja wprowadziłam do Kościoła politykę"

Odpowiadając na te zarzuty Scheuring-Wielgus powiedziała, że "to nie on wprowadziła do Kościoła politykę". - Zrobili to księża, biskupi i politycy PiS-u. To nie ja również wprowadziłam temat praw kobiet do Kościoła tylko zrobili to księża i biskupi - mówiła.