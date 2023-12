Pośladki Sanny Marin na czołówkach światowych mediów

We wtorek Marin opublikowała na Instagramie zdjęcia z ostatniej podróży. Fotografia, na której była premier Finlandii stoi w morzu, tyłem do obiektywu, mając na sobie jedynie skąpe bikini, momentalnie znalazła się na okładce niemieckiego "Bilda" czy w brytyjskim "The Times". Niemiecki dziennik okrasił nawet zdjęcie Marin kontrowersyjnym nagłówkiem: "Ten tyłek siedział obok Angeli Merkel".