Posiedzenie KRS. "Nielegalna piętnastka zapamięta to spotkanie"

Gasiuk-Pihowicz powiedziała na antenie TVN24, że "trwają prace nad odpolitycznieniem organu". - Czterech przedstawicieli Sejmu zostało wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z konstytucją. Za chwileczkę będzie wybranych kolejnych dwóch Senatu, za chwilę także pojawi się kolejny nowy członek Krajowej Rady Sądownictwa, czyli minister sprawiedliwości i to są pierwsze kroki, które my wykonujemy w stronę praworządności, przed nami następne - zaznaczała w programie "Faktach po Faktach".