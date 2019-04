Poseł Sylwester Chruszcz przeszedł do klubu PiS

Sylwester Chruszcz, poseł z koła poselskiego Wolnych i Solidarnych, zmienia barwy polityczne. Polityk poinformował, że właśnie przeszedł do klubu PiS. Uzasadnił to swoim poparciem dla reform, które wprowadza Zjednoczona Prawica.

Nieoficjalną informację o przejściu posła Sylwestra Chruszcza do koła PiS jako pierwsze przekazało Radio Szczecin. Kilka godzin później polityk potwierdził ją w mediach społecznościowych.

"Pragnę poinformować, że dziś jednogłośnie zostałem przyjęty do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jest to naturalna konsekwencja poparcia reform, wprowadzanych przez Zjednoczoną Prawicę. Dziękuję PiS za zaufanie" - napisał w środę Chruszcz.

Polityk do tej pory był w kole Wolnych i Solidarnych Kornela Morawieckiego . Do Sejmu dostał się z list Kukiz'15, ale w październiku 2017 r. uznał, że chce się z ugrupowaniem Pawła Kukiza rozstać.

- Przyczyn było kilka, a do tej decyzji dojrzewałem od dawna. Od dłuższego czasu mam wrażenie, że Kukiz’15, zamiast włączyć się w proces reformowania Polski, ogranicza się raczej do prób pudrowania rzeczywistości III RP. Tak było na przykład w przypadku projektu reformy sądów - powiedział .

W ostatnim czasie Chruszcz krytykował strajk nauczycieli ze względu na jego termin. - Nie jest przypadkiem to, że strajk jest teraz, przed wyborami. I to 1000 zł ma być, tylko 1000 zł. Jest referendum w szkołach, gdzie jest tylko jedno pytanie: czy chcecie podwyżki. Ja też pewnie będąc nauczycielem zagłosowałbym, że chce podwyżkę. To jest tylko na ten czas taki bat polityczny, żeby powiedzieć: patrzcie, myśmy chcieli tysiąc złotych a nie 1200 - powiedział na antenie radia.