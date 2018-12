Poseł rozdaje chleb. "Kupuję za własne, prywatne pieniądze"

Poseł Piotr Uściński rozdał ponad 5 tys. bochenków mieszkańcom podwarszawskich gmin. Twierdzi, że to okazja do rozmów i złożenia życzeń. I zaznacza, że to piąta akcja tego typu, a pieczywo kupuje za swoje pieniądze.

Poseł Piotr Uściński zorganizował akcję po raz piąty (PAP, Fot: Marcin Obara)

"Rozdaję chleb mieszkańcom gmin podwarszawskich z życzeniami świątecznymi. To piąta taka akcja! Rozdałem już ponad 5 tys. bochenków" - napisał na Twitterze poseł PiS Piotr Uściński. Polityk zamieścił w sieci zdjęcie, na którym widać, jak podaje ludziom pieczywo owinięte w papier ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Na swojej stronie internetowej wyjaśnił, że akcję rozpoczął podczas kampanii wyborczej w 2015 r. Polityk uznał, że nie będzie wydawać pieniędzy na wyborcze gadżety. Zamiast tego kupił chleb i rozdawał bochenki mieszkańcom powiatu wołomińskiego i otwockiego. Przed świętami Bożego Narodzenia w ten sam sposób "podziękował" swoim wyborcom.

Rozdawanie chleba stało już dla niego tradycją. "Na targowiskach, bazarach i w miejscach publicznych rozdajemy po raz piąty już tysiące świeżych bochenków. Gdyby ktoś się zastanawiał to wyjaśniam: chleb ten kupuję za własne, prywatne pieniądze" - czytamy na stronie polityka.

Jak zaznacza, rozdawanie pieczywa to okazja do "rozmów o sprawach Polski, a także naszych lokalnych, czasami osobistych" oraz przekazania życzeń.

