Marek Jakubiak chce zjednoczyć prawicę. "To stajnia pełna ogierów"

Grudzień, za oknem śnieg, a poseł Marek Jakubiak w koszuli z krótkim rękawem w hawajskie wzory. Tak ubrany opowiadał w radiu o powodach odejścia Krystyny Pawłowicz. Zapowiedział też utworzenie konfederacji politycznej.

Zawsze elegancki poseł Marek Jakubiak do radia RMF FM przyszedł w hawajskiej koszuli. "Piękne kwiaty, krótki rękaw, czyli plaża" - opisywał dziennikarz Robert Mazurek. On zaś tym razem założył białą koszulę i fular. Szybko okazało się, że panowie przy poprzedniej rozmowie tak się umówili.

Mimo wesołej atmosfery nie obyło się bez uszczypliwości. Mazurek przyznał, że to on - ubrany tak jak zwykle Jakubiak - wygląda źle. Po takim wstępie panowie zaczęli rozmawiać o polityce.

Po tym jak Mazurek zasugerował, że Jakubiak jawi się jako zjednoczyciel prawicy, poseł ocenił, że nie jest to takie łatwe. - Na prawicy mamy do czynienia ze stajnią pełną ogierów. Tak na prawdę powiem, że ciężko jest, to są sami liderzy. Samce alfa. Ciężko jest mówić o tym, że da się ich przy jednym stole posadzić i uznać, że jeden jest najważniejszy, a inni mniej ważni - mówił Jakubiak.