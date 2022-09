Poseł proponuje rezygnację z KPO. "Realizuje plan Putina"

- Poseł Kowalski realizuje plan Putina, żeby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej - mówił wicemarszałek Senatu Piotr Zgorzelski. Polityk PSL-Koalicji Polskiej był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie był pytany o jeden z wpisów Janusza Kowalskiego, w którym zasugerował on, że należy zrezygnować z ubiegania się o fundusze KPO. - Po co wychodzić, skoro można wziąć pieniądze, które leżą na stole. Dzisiaj PiS rozpętuje strategię walki o reparacje, czyli o pieniądze bardzo niepewne. Tymczasem na stole leżą pieniądze pewne - wyjaśniał, dodając, że "można po nie sięgnąć, realizując tak banalne sprawy jak przywrócenie kilku sędziów do orzekania".

Rozwiń