Poseł PO chce wystąpić w Radiu Maryja. Domaga się zaproszenia

"Od 2005 roku jestem posłem. ANI RAZU nie dostałem zaproszenia do Radia Maryja" - skarży się Tomasz Lenz. To reakcja polityka PO na słowa biskupa Wiesława Śmigiela, że nie jak tak łatwo zaprosić kogoś z opozycji do debatowania na antenie Radia Maryja.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Radio Maryja nie zaprasza polityków opozycji? (East News)

Biskup z Torunia był gościem porannego programu RMF FM. Był pytany m.in. o kontrowersje wokół pomnika ks. Jankowskiego. Pojawiła się również kwestia Radia Maryja. Duchowny stwierdził, że nie jak tak łatwo zaprosić kogoś z opozycji do debatowania do toruńskiej rozgłośni. - Trudno znaleźć kogoś, kto by tam debatował wspólnie - dodał biskup Śmigiel.

Do tej sprawy odniósł się Tomasz Lenz, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PO. Pochodzączy z Torunia poseł podejmuje rękawicę i chce wziąć udział w audycji Radia Maryja.

"Księże Biskupie, od 2005r. jestem posłem. ANI RAZU nie dostałem zaproszenia do Radia Maryja. Deklaruję, że jeśli otrzymam, z przyjemnością wybiorę się do radia!" - obiecał Lenz na Twitterze.

Zobacz także: Żona Kalisza prowadziła auto po pijanemu. Spróbowałem jazdy po alkoholu